Köy Yolunda Heyelan
2 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Beykent köy yolunda aşırı yağışlardan dolayı heyelan oluştu.
Siirt
'in Kurtalan
ilçesine bağlı Beykent köy yolunda aşırı yağışlardan dolayı heyelan oluştu.
Kurtalan ilçe merkezine yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunan Beykent köyü Kaniya Necat mevkisinde köy yolunda aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi. Heyelanın olduğu bölgede yol ulaşıma kapandı. Yolda büyük bir yarık meydana gelirken, Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın
olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaymakam Aydın'ın talimatları ile il ve ilçe özel idare ekipleri kapanan yolu açma çalışmaları başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından geçici olarak kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. - SİİRT
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 04:51 Kaynak: İHA
Son Dakika! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bolton Ziyaretini Değerlendirdi: Açıklamaları Yadırgıyoruz, Bunlar Kasıtlı
Eski Kanada Başbakanı'ndan Trump'a Ağza Alınmayacak Küfür
Beştepe'den ABD'ye Sert Yanıt: Türkiye'nin Güvenliği Pazarlık Konusu Değildir!
Kaldırımda Yürüyen Adam, Zekice Bir Yöntemle Gaspçılardan Kurtuldu