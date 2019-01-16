Köy Yolunda Heyelan

Adıyaman merkeze bağlı Gömükan Köyü yolunda meydana gelen çökme ve heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

Adıyaman merkeze bağlı Gömükan Köyü yolunda meydana gelen çökme ve heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.



Aşırı yağışlardan dolayı Gömükan Köyü Karşı Mahalle yolunda çökme ve heyelan oluştu. Ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışma başlattı.



İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle kapalı olan yolda yoğun bir çalışma sonrasında ulaşıma açıldı. Ulaşıma açılan yolda çökmenin devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN

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