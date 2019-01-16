Köy Yolunda Heyelan
58 dakika önce
Adıyaman merkeze bağlı Gömükan Köyü yolunda meydana gelen çökme ve heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Adıyaman merkeze bağlı Gömükan Köyü yolunda meydana gelen çökme ve heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.
Aşırı yağışlardan dolayı Gömükan Köyü Karşı Mahalle yolunda çökme ve heyelan oluştu. Ulaşıma kapanan yolun açılması için ekipler çalışma başlattı.
İl Özel İdare ekipleri iş makineleriyle kapalı olan yolda yoğun bir çalışma sonrasında ulaşıma açıldı. Ulaşıma açılan yolda çökmenin devam ettiği öğrenildi. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 06:06 Kaynak: İHA
31 Yıl Önce Vatani Görevini Yaparken Yaşamını Yitiren Asker, Eşinin Verdiği Mücadeleyle Şehit Sayıldı
Münbiç'teki Bombalı Saldırıyla İlgili ABD'den Açıklama Geldi: 4 Askerimiz Öldü
CHP, 1'i Büyükşehir Belediye Olmak Üzere 70 Belediye Başkan Adayını Açıkladı
ABD'de 800 Bin Federal Hükümet Çalışanı, 25 Gündür Maaş Alamıyor