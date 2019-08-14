Son Dakika Haberleri: Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

39 dakika önce

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde köy yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi.

Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı, System.String[]
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde köy yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çaycuma ilçesinin Karamusa köyü mevkisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre Ramazan Ç. (19) idaresindeki 34 AU 4611 plakalı araç ile Çaycuma'dan Karamusa köyü istikametinde seyir halindeyken karşı yönden gelen Rasim A. (61) hakimiyetindeki 35 NBT 36 plakalı otomobil ile Nadır mevkisinde çarpıştı. Kafa kafaya çarpan araçları gören çevredeki köylüler 112 acil servisi arayarak yardım istedi. Araçta sıkışan 3 kişi Çaycuma itfaiye ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı.

Ambulans ile sürücüler Rasim A. ve Ramazan Ç. ve her iki araçta bulunan yolculardan Erkan C. (19), Zühriye B. (62), Naziker A. (60) isimli şahıslar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların yapılan tedavilerinin ardından hayatı tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2019 11:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Gölete düşen çocuklarını kurtarmak isteyen anne ve baba boğuldu
Bursa'da yüzde 92 engeli bulunan gaziye, ayaklarını uzattığı için dayak attılar Kardeşini pompalı tüfekle 5 el ateş edip öldürdü Kansere karşı en dirençli kan grubu belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.8.2019 00:07:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köy yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]