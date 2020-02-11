Köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika

Köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

7 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında mahsur kalan araçlar, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

Köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı, System.String[]

Bitlis'in Ahlat ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında mahsur kalan araçlar, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.


Yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar yaşamı olumsuz yönde etkilerden, kar yağışı ve tipiye yakalanarak köy yollarında mahsur kalan onlarca araç ise ekiplerin yoğun mesaisiyle kurtarıldı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, gelen ihbarlar doğrultusunda ilçeye bağlı Güzelsu, Seyrantepe, Yuvadamı ve Otluyazı köy yollarında çok sayıda aracın mahsur kaldığını öğrendiklerini ve hemen ekiplerin müdahale için seferber olduğunu söyledi.


Gündoğan, özel idare ekiplerine her türlü araç ve personel desteği sağlayan Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal'a ise teşekkür etti. - BİTLİS

Gündoğan, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:12 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kar yağışı eğitimi olumsuz etkiledi! 6 ilde okullar tatil edildi
Yoğun kar yağışı nedeniyle 14 ilde okullar tatil edildi Bağdat'ta 12 yıl sonra kar yağdı, hurma ağaçları beyaza büründü Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu

Son Dakika Haberleri
18:23 Özge Ulusoy'dan estetik iddialarına yanıt
18:23 Pınar Altuğ tayt fotoğrafına isyan etti: Her kadının başına gelebilecek bir şey
18:23 Demet Akalın'dan Özgecan Aslan'a mesaj: Bir gün bu düzen değişecek!
18:23 Şeniz, Cemre'nin ölüm emrini veriyor!
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 19:17:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]