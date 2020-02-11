Köy yolunda mahsur kalan araçlar kurtarıldı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat ilçesinde aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle köy yollarında mahsur kalan araçlar, Ahlat İlçe Özel İdare Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.



Yoğun kar yağışı ve aşırı soğuklar yaşamı olumsuz yönde etkilerden, kar yağışı ve tipiye yakalanarak köy yollarında mahsur kalan onlarca araç ise ekiplerin yoğun mesaisiyle kurtarıldı. Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Ahlat İlçe Özel İdare Müdürü Seyfettin Gündoğan, gelen ihbarlar doğrultusunda ilçeye bağlı Güzelsu, Seyrantepe, Yuvadamı ve Otluyazı köy yollarında çok sayıda aracın mahsur kaldığını öğrendiklerini ve hemen ekiplerin müdahale için seferber olduğunu söyledi.



Gündoğan, özel idare ekiplerine her türlü araç ve personel desteği sağlayan Ovakışla Belediye Başkanı Abdurrahim Altındal'a ise teşekkür etti. - BİTLİS