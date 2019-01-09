Köy Yolunda Mahsur Kalan Öğrenciler Kurtarıldı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan servislerdeki öğrenciler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yolda mahsur kalan servislerdeki öğrenciler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.



Kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verilmesinin ardından ilçe merkezinden Çevreli ve Yoncalı köylerine giden, yaklaşık 60 öğrencinin bulunduğu 6 öğrenci servisi, Çevreli köyü yolunda mahsur kaldı.



İhbar üzerine Kaymakamlıkça olay yerine yönlendirilen İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, zorlu çalışmanın ardından öğrenci servislerine ulaştı.



Yoğun kar ve tipi nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, araçları bulundukları yerden çıkararak, öğrencilerin köylerine dönmesini sağladı.



Servis şoförü Bedirhan Karataş, gazetecilere yaptığı açıklamada, kar ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldıklarını söyledi.



Yaşadıkları sıkıntıyı anlatan Karataş, "Ekiplerden yardım istedik. Şimdi onlar geldi. Yaklaşık 3 saat süren bir çalışmanın ardından öğrenci servisleri kurtarıldı. Sağ salim öğrencilerimizi köye ulaştırdık. Karla mücadele ekiplerine teşekkür ediyorum." dedi.



Öğrencilerden Zeliha Karataş da sabah okula gittiğini belirterek, "Ancak okulun tatil edildiğini öğrenince dönmek zorunda kaldık. Köye varmadan aşırı tipi ve kar yağışından dolayı yolda mahsur kaldık. Çok üşüdük." diye konuştu.

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