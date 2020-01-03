Köy yolunda talihsiz kaza - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köy yolunda talihsiz kaza - Son Dakika

Köy yolunda talihsiz kaza

6 saat önce

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde gerçekleşen tek taraflı trafik kazasında bir kişi hafif şekilde yaralandı.


Olay, Muratlı'nın Yukarısevindikli Mahallesi ile Ergene'nin Vakıflar Mahallesi arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bir nakliye firmasına ait Ramazan A. (49) sevk ve idaresindeki 59 NC 620 plakalı karton yüklü kamyon, Yukarısevindikli Mahallesi'nden Vakıflar Mahallesi yönüne doğru hareket halindeyken, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği ve yolun dar olması münasebetiyle devrildi. Kazayı kamyon sürücüsü hafif sıyrıklarla atlattı.


Araçta yüklü olan geri dönüşüm atıkları ise tarlaya saçıldı. Kaza mahalline jandarma ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri de geldi.


Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 02:21 Kaynak: İHA
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