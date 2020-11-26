Köy yolundaki 4 ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntülediler - Son Dakika

KASTAMONU'nun Azdavay ilçesinde köydeki elektrik arızasına müdahaleye giden ekip, önlerine çıkan 4 ayı yavrusunu cep telefonu ile görüntüledi.

Elektrik dağıtım şirketi görevlileri, Azdavay'a bağlı Zümrüt köyündeki elektrik arızasını gidermek için araçla yola çıktı. Köy yolunda aracın önüne 4 ayı yavrusu çıktı. Görevliler, aracın önünden koşan yavru ayıları cep telefonu ile görüntüledi. Bir süre aracın önünde koşan 4 ayı yavrusu, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.