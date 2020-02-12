Köy yolunu kapatan çığ, 7 saatlik mücadeleyle temizlendi - Son Dakika
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Köy yolunu kapatan çığ, 7 saatlik mücadeleyle temizlendi

6 saat önce

Köy yolunu kapatan çığ, 7 saatlik mücadeleyle temizlendiHAKKARİ'nin İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar Köy yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin 7 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

Köy yolunu kapatan çığ, 7 saatlik mücadeleyle temizlendi

HAKKARİ'nin İran sınırında bulunan Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar Köy yoluna düşen çığ, karla mücadele ekiplerinin 7 saat süren çalışması sonucu temizlendi.

İlçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan İran sınırındaki Onbaşılar Köy yoluna bugün öğle saatlerinde çığ düştü. Can ve mal kaybının yaşanmadığı bölgede, yola düşen çığların temizlenmesi için İl Özel İdaresine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, 7 saat süren çalışmayla metrelerce yükseklikleki çığ kütlelerini temizleyerek, kapanan köy yolunu yeniden ulaşıma açmayı başardı.

Köy yolunu kapatan çığ, 7 saatlik mücadeleyle temizlendi

Yüksekova, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:58 Kaynak: DHA
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