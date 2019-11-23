Son Dakika Haberleri: Köy ziyaretinde bulunan Vali Epcim, engelli vatandaşın isteğini geri çevirmedi
Son Dakika Genel Köy ziyaretinde bulunan Vali Epcim, engelli vatandaşın isteğini geri çevirmedi - Son Dakika

Köy ziyaretinde bulunan Vali Epcim, engelli vatandaşın isteğini geri çevirmedi

6 saat önce

Köy ziyaretinde bulunan Vali Epcim, engelli vatandaşın isteğini geri çevirmedi Bayburt Valisi Epcim, engelli vatandaşı makam otosuyla kentteki berbere götürerek tıraş ettirdiBAYBURT - Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, köy ziyareti sırasında, engelli bir vatandaşın isteğini geri çevirmedi.

Köy ziyaretinde bulunan Vali Epcim, engelli vatandaşın isteğini geri çevirmedi

Bayburt Valisi Epcim, engelli vatandaşı makam otosuyla kentteki berbere götürerek tıraş ettirdi

BAYBURT - Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, köy ziyareti sırasında, engelli bir vatandaşın isteğini geri çevirmedi. Vali Epcim, kendisinden berbere gidip tıraş olmak isteyen engelli vatandaşın arzusunu yerine getirerek makam otosuyla şahsı kent merkezindeki berbere götürdü.

Bayburt'un Kabaçayır köyünde bir evi ziyaret eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim ziyaret sonrasında evde bulunan engelli bir vatandaşın isteğini geri çevirmedi. Şehre gidip tıraş olmak istediğini söyleyen Süha Söylemez'in isteğini geri çevirmeyen Vali Cüneyt Epcim, makam aracıyla vatandaşı berbere götürdü. Berberde tıraş olduktan sonra Valilik makamına gidip Vali'nin çayını içen Süha Söylemez'e çok istediği FM radyoyu da hediye eden Cüneyt Epcim tekrar engelli vatandaşı köye makam aracıyla bıraktı.

Hakkari Vali Yardımcısı olarak görevini yaparken Hakkari Belediyesine kayyum atanan daha sonrada son yayımlanan kararname ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bir süre önce Bayburt'a vali olarak atanan Cüneyt Epcim'in bu davranışı sosyal medyada büyük ilgi görürken videoyu binlerce vatandaş paylaştı.

Köy ziyaretinde bulunan Vali Epcim, engelli vatandaşın isteğini geri çevirmedi

Cüneyt Epcim, Bayburt, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:29 Kaynak: İHA
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