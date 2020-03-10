Koya Tarım Fuarı ertelendi

Konya'da 17- 21 Mart'ta düzenlenmesi planlanan Tarım Fuarı'nın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını gerekçesiyle 02-06 Haziran'a ertelendiği bildirildi.



Konya Fuarcılık A.Ş'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "17-21 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 18. Konya Tarım Fuarımızı 02-06 Haziran 2020 tarihlerinde gerçekleştireceğimizi bildirmek isteriz.



Yeni tip Corona Virüsü (COVID-19) alınan tüm önlemlere rağmen dünyada yayılmaya devam ediyor. Türkiye'de şu ana kadar herhangi bir vakanın görülmemiş olması ülkemiz adına sevindiricidir. Ancak virüs, Türk tarım sektörünün hizmet ettiği önemli pazarlarda sağlığı tehdit etmeyi sürdürmekte ve bu ülke vatandaşlarının başka ülkelere seyahat etmesine imkan vermemektedir.



Dünyada yaşanan bu gelişmeler ışığında Türk tarım sektörünün en büyük platformu olan 18. Konya Tarım Fuarı'nın tüm paydaşların ortak kararı ile 02-06 Haziran 2020 tarihlerine ertelenmesine karar vermiştir". - İSTANBUL