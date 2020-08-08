Koyak: Yapılan çalışmaların karşılığını aldık - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde Mayıs ayında yaşanan don olayından sonra zarar gören mısırların, yapılan çalışmalarla kurtarılması ve 3 metrenin üzerinde boya ulaşması büyük sevinçle karşılandı.

Sılajlık mısır üretiminin önemli merkezlerinden olan Altıntaş Ovası'nda Mayıs ayında yaşanan don olayında zarar gören mısırların, Altıntaş Ziraat Odası Başkanlığı girişimleriyle yeniden ekilmeden yapılan çalışmalarla kurtarılması ve çiftçilerin zarar görmeden ürünlerinde oldukça yüksek verime ulaşması sevinçle karşılandı.

Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Kyak, yaptığı açıklamada, "Yaptığımız çalışmalarla ürünleri kurtarmayı başardık. Rabbim yapılan çalışmanın karşılığını veriyor. Olmaz diye tereddüt ettiğimiz mahsüllerin bu gün durumu 3 metre boyu geçti. Tüm çiftçilerimizin ürünlerini bereketli olsun inşallah" dedi. - KÜTAHYA