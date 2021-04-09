Köyceğiz Balı Ege Yıldızları Spor Kulübü Milli Sporcuyla anlaştı - Son Dakika

8 yıldır Hokey oynayan 2018 yılında U15 Doğu Avrupa Şampiyonasında milli formayı giyen tecrübeli oyuncu, kulübümüz U16 ve Süper Lig takımlarında forma giyecek.
Ayşa Asya Tuzcuoğulları Aynı zamanda Oryantring , Kayak ve Bisikletli Oryantring'de Türkiye Şampiyonudurvemilli takımımızı temsil etmektedir denildi. Transfer ile ilgili konuşan Kulüp Başkanı Serkan Şen, Transferin gerçekleşmesi için bizlere destek veren hokeyin duayen ismi, eski Federasyon Başkanımız E.Barbaros Tuzcuoğulları'na teşekkür ederiz. Transferin Asya Tuzcuoğullarıve takımımıza hayırlı olması dileğiyle şeklinde konuştu.
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