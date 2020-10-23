Köyceğiz Belediyesi 120 ton narenciyeyi ihale ile satışa sundu

Köyceğiz Belediyesince, Zaferler ve Toparlar Mahalleri'ndeki bahçelerde üretilen 120 ton narenciye, ihale ile satışa çıkarıldı.

Köyceğiz Belediyesi, 2020 yılı üretimi, tahmini 120 ton Washington portakalı, toptan 240 bin lira muhammen bedelle ihaleyle satışa çıktı. Washington portakalın kilosu 2 lira muhammen bedelden gösterildi. İhalenin, 04 Kasım saat 15.00'te Belediye Başkanlığı ihale salonunda, encümen huzurunda yapılacağı bildirildi. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihalenin, 11 Kasım'da aynı yer ve saatte yapılacağı açıklandı.

İhale ile ilgili şartname, Köyceğiz Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğünden temin edilebilecek. - MUĞLA