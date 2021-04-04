Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışları tamamlandı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen Köyceğiz Belediyesi Durgunsu Kano Bahar Kupası yarışları sona erdi.

Köyceğiz Su Sporları Merkezi'ndeki etkinlik, bin, 500 ve 200 metre mesafelerde gerçekleştirildi.

Türkiye Kano Federasyonu Başkanı Alper Cavit Kabakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışlarda sporcuların performanslarını takip ettiklerini ifade etti.

Yarışların, kadın ve erkeklerde büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde K1 (Tekli Kayak), C1 (Tekli Kano) kategorilerinde yapıldığına dikkati çeken Kabakçı, 12 ilden 25 kulüp ve 174 sporcunun katılımıyla keyifli bir organizasyon gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

Kabakçı, hedeflerinin hem genç, hem büyük sporcuların olimpiyat yolunda mücadele etmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Yarışların son gününde dereceye giren kulüpler ile sporculara kupa ve madalyalarını, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Federasyon Başkanı Kabakçı, Başkan Vekili Osman Ercan, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan, Köyceğiz Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Kaleli ile protokol üyeleri verdi.