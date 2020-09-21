Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı Süper Lig'e hazırlanıyor

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Köyceğiz Belediye spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı, ligin ilk maçında 26 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Üniversitesi Spor Birliği maçı hazırlıklarına Muğla Menteşe Spor Salonu'nda pas ve taktik ağırlıklı antrenman yaparak devam ediyor.

Hentbol Branş Sorumlusu Mehmet Nadi Pirci, AA muhabirine, eksik oyuncuların yerlerine hocalarının tavsiyeleri üzerine yeni oyuncular aldıklarını söyledi.

Hazırlıkların çok iyi devam ettiğini ve Köyceğiz'e çok güzel bir spor salonu yapıldığını anlatan Pirci, "Antrenmanlarımızı ve maçlarımızı kendi salonumuz bitene kadar Muğla'da Menteşe spor salonunda yapıyoruz. Hafta sonu yapacağımız İstanbul Üniversitesi maçımıza artık hazırız." dedi.

Antrenör Server Ercan ise 4 Ağustos'ta sezonu açtıklarını ve fitnes, pas ile taktik olmak üzere günde çift antrenman yaptıklarını anlattı.

Takımın eksiklerinin yok denecek kadar az olduğunu, takıma yeni katılanların da arkadaşlarına çabuk adapte olduğunu dile getiren Ercan, şunları ifade etti:

"Fiziksel olarak, mental olarak gayet hazırız. Hentbol branşı Muğla'da yıllardır süre gelen bir spor dalı. Köyceğiz olarak çok az bir nüfuslu yerden ilk defa Süper Lig'e çıkan bir takımız. Muğlaspor Hentbol Takımı geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'i kazanmasına rağmen maddi yetersizliklerden dolayı bunu karşılayamamıştı. Şu anda böyle bir imkan elde ettik ve bu imkanı çok iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum."

Oyuncu Burak Dağcı da süper ligde çıkacakları ilk maçı kazanmak için canla başla mücadele vereceklerini kaydetti.