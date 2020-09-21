Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı Süper Lig'e hazırlanıyor - Son Dakika

Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı Süper Lig'e hazırlanıyor

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Köyceğiz Belediyespor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı Süper Lig'e hazırlanıyor, System.String[]

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde ilk kez mücadele edecek olan Köyceğiz Belediye spor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı, ligin ilk maçında 26 Eylül'de deplasmanda karşılaşacağı İstanbul Üniversitesi Spor Birliği maçı hazırlıklarına Muğla Menteşe Spor Salonu'nda pas ve taktik ağırlıklı antrenman yaparak devam ediyor.

Hentbol Branş Sorumlusu Mehmet Nadi Pirci, AA muhabirine, eksik oyuncuların yerlerine hocalarının tavsiyeleri üzerine yeni oyuncular aldıklarını söyledi.

Hazırlıkların çok iyi devam ettiğini ve Köyceğiz'e çok güzel bir spor salonu yapıldığını anlatan Pirci, "Antrenmanlarımızı ve maçlarımızı kendi salonumuz bitene kadar Muğla'da Menteşe spor salonunda yapıyoruz. Hafta sonu yapacağımız İstanbul Üniversitesi maçımıza artık hazırız." dedi.

Antrenör Server Ercan ise 4 Ağustos'ta sezonu açtıklarını ve fitnes, pas ile taktik olmak üzere günde çift antrenman yaptıklarını anlattı.

Takımın eksiklerinin yok denecek kadar az olduğunu, takıma yeni katılanların da arkadaşlarına çabuk adapte olduğunu dile getiren Ercan, şunları ifade etti:

"Fiziksel olarak, mental olarak gayet hazırız. Hentbol branşı Muğla'da yıllardır süre gelen bir spor dalı. Köyceğiz olarak çok az bir nüfuslu yerden ilk defa Süper Lig'e çıkan bir takımız. Muğlaspor Hentbol Takımı geçtiğimiz yıllarda Süper Lig'i kazanmasına rağmen maddi yetersizliklerden dolayı bunu karşılayamamıştı. Şu anda böyle bir imkan elde ettik ve bu imkanı çok iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum."

Oyuncu Burak Dağcı da süper ligde çıkacakları ilk maçı kazanmak için canla başla mücadele vereceklerini kaydetti.

Spor Toto Süper Lig, Köyceğiz, Hentbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:57 - Kaynak: AA

Son Dakika Spor Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı Süper Lig'e hazırlanıyor - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirdi: Adil ve sürdürülebilir değil 14 yaşındaki cinayet sanığının ifadesi kan dondurdu: Kaç el ateş ettiğimi hatırlamıyorum AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor İddaa Risk Yönetimi, derbide Galatasaray'ı favori gösterdi İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu
Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı Yazar Buket Uzuner, Netflix'te yayınlanan Atiye dizisine telif davası açtı         
18:59
Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti Özel okullar için emsal karar! Tüketici hakem heyeti, velinin özel okul ücret iade talebini kabul etti         
18:00
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar 13 gündür kayıp Duygu Çelikten cinayetinde kan donduran detaylar! Cansız bedenin üzerini taşla kapatmışlar         
17:13
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak         
16:03
Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi         
14:18
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti Göztepe, Ankaragücü'nden olaylı ayrılan Gerson Rodriguez için harekete geçti         
11:53
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 19:07:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köyceğiz Belediyespor Hentbol Takımı Süper Lig'e hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei