Köyceğiz'de 15 bin hektar alan yandı, evlere dönüş başladı - Son Dakika

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde, 14'üncü günde kontrol altına alınan orman yangını sonrası soğutma çalışmaları sürdürülüyor. 15 bin hektar kızılçam ve karaçam ormanının yandığı bölgede evleri tahliye edilenler ise ilçeye geri dönmeye başladı.

Yangı Mahallesi'nde, 29 Temmuz'da makilik alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alanlara sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın şiddetini artırmasıyla alevler büyüdü. Yangının ilerlemesi üzerine Çövenli Yaylası ve Otmanlar mahallesinde bulunan bazı evler, tahliye edildi. Bölgenin engebeli araziler ve sarp yamaçlardan oluşması nedeniyle karadan zorlanılırken, havadan uçak ve helikopterlerle müdahale aralıksız sürdü. Mücadele olumlu ilerlerken, salı günü rüzgar bir kez daha yön değiştirince yangın büyüdü. Zindan Deresi'nden yayılan alevler, Sandıraz Dağı eteklerine tırmanarak Denizli sınırına doğru ilerlemeye başladı. Bu kısımdaki yangın, helikopter ve uçaklar ile uzun uğraşlar sonucu kontrol altına aldı. Aynı gün Milas'taki yangının da kontrol altına alınmasıyla bölgede görevli Azerbaycan yangın söndürme ekipleri de Köyceğiz'e kaydırıldı.