Köyceğiz'de 16 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde hakkında 16 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Ç. JASAT timleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda hakkında "2313 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan 16 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan S.Ç. isimli şahıs 29 Nisan 2022 günü Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT Timleri tarafından yapılan operasyon ile yakalandı. S.Ç. isimli şahıs tamamlanan adli işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA