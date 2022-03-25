Köyceğiz'de araç yangını - Son Dakika
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Köyceğiz'de araç yangını

25.03.2022 10:35
Köyceğiz'de araç yangını

Köyceğiz ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangında araçta büyük hasar oluştu.

Köyceğiz ilçesinde park halindeki araçta çıkan yangında araçta büyük hasar oluştu.

Köyceğiz Toparlar Mahallesi Öğretmen Ali Gezgin Caddesi üzerindeki evin önünde park halinde olan araçta yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi.

Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yanan 48 UT 909 plakalı kamyonete müdahale etti. Yangın sonrası araçta büyük hasar oluştu. - MUĞLA

Köyceğiz'de araç yangını
Köyceğiz'de araç yangını

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Köyceğiz, Öğretmen, Toparlar, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köyceğiz'de araç yangını - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyceğiz'de araç yangını - Son Dakika
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