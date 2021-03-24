Köyceğiz'de aranan 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanmasını için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kent merkezindeki çok sayıda adreste yapılan aramada "nitelikli yağma", "silahlı tehdit", "görevi kötüye kullanma" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından aranan 4 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.