Köyceğiz ilçesinde düzenlenen operasyonda, çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, haklarında çeşitli suçlardan arama kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanmasını için eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Kent merkezindeki çok sayıda adreste yapılan aramada "nitelikli yağma", "silahlı tehdit", "görevi kötüye kullanma" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından aranan 4 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Köyceğiz'de aranan 4 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı - Son Dakika