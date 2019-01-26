Son Dakika Haberleri: Köyceğiz'de Balıkçı Teknesi Battı

Köyceğiz'de Balıkçı Teknesi Battı

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına etkisini gösteriyor.

Köyceğiz'de Balıkçı Teknesi Battı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısını yaptığı kuvvetli yağış ve fırtına etkisini gösteriyor. Köyceğiz kordonundaki balıkçı barınağında demirli tekne kötü hava şartları nedeni ile battı. Kordonda bulunan bazı işletmeleri su bastı.

Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, rüzgar hızı zaman zaman 90 kilometrenin üzerine çıktı.

Yetkililer, yağışlı ve rüzgarlı havanın etkisini yarın sabah saatlerine kadar sürdüreceğini belirtirken, vatandaşları, kuvvetli rüzgar, ani sel, su baskını, yıldırım, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:14 Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Köyceğiz, 3. Sayfa
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