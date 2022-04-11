Köyceğiz'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi - Son Dakika
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Köyceğiz'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi

11.04.2022 19:35
Köyceğiz'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan başarılı emniyet personelleri 'Teşekkür Belgesi' ile ödüllendirildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde görev yapan başarılı emniyet personelleri 'Teşekkür Belgesi' ile ödüllendirildi.

Muğla il Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu tarafından Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinde görev yapan personeller; olağanüstü gayret ve çalışmalarından, tevdi edilen görevleri mesai mefhumu gözetmeksizin üstün sorumluluk anlayışı içerisinde, tutum ve davranışlar ile personelin sevgi ve saygısını kazanarak örnek davranışlar göstermelerinden dolayı "Teşekkür Belgesi" ile ödüllendirildi. İl Emniyet Müdürü imzalı teşekkür belgelerini Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürü takdim ederek, tüm personele çalışmalarında başarılar dileğinde bulundu. - MUĞLA

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Köyceğiz, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köyceğiz'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyceğiz'de başarılı emniyet personeli ödüllendirildi - Son Dakika
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