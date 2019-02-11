Son Dakika Haberleri: Köyceğiz'de Camide Yangın

Köyceğiz'de Camide Yangın

11 dakika önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, camide çıkan yangın hasara neden oldu.

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, camide çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesinde bulunan Molla Halil Camisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar, camide duman çıktığını fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle camide hasar meydana geldi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:48 Kaynak: İHA

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