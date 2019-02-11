Köyceğiz'de Camide Yangın

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, camide çıkan yangın hasara neden oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, camide çıkan yangın hasara neden oldu.



Alınan bilgiye göre, Gürpınar Mahallesinde bulunan Molla Halil Camisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşlar, camide duman çıktığını fark etmesi üzerine durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle camide hasar meydana geldi. - MUĞLA

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