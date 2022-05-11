Köyceğiz'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi - Son Dakika
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Köyceğiz'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

11.05.2022 19:26
Köyceğiz'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi

Köyceğiz'de Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu seminer düzenlendi.

Köyceğiz'de Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'En İyi Narkotik Polisi Anne' konulu seminer düzenlendi.

İçişleri Bakanlığının, çocukların ve gençlerin uyuşturucu kullanımının önüne geçmek amacıyla hayata geçirdiği "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" çerçevesinde eğitimler devam ediyor. Projede, Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda eğitim semineri gerçekleştirdi. İki oturum halinde düzenlenen En İyi Narkotik Polisi Anne konulu seminere, Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullarında görevli öğretmenler ve okullardaki öğrenci velilerinden oluşan 55 kişi katılırken, uyuşturucunun zararları detaylı bir şekilde anlatıldı. Seminerde ayrıca aile ve bireyin eğitim düzeyi arttıkça uyuşturucu kullanım oranının düştüğü bilgisine de yer verildi. - MUĞLA

Köyceğiz'de En İyi Narkotik Polisi Anne semineri düzenlendi
Köyceğiz'de En İyi Narkotik Polisi Anne semineri düzenlendi

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Emniyet Müdürlüğü, Köyceğiz, Narkotik, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köyceğiz'de 'En İyi Narkotik Polisi Anne' semineri düzenlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köyceğiz'de "En İyi Narkotik Polisi Anne" semineri düzenlendi - Son Dakika
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