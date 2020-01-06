Köyceğiz'de ev yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Köyceğiz'de ev yangını - Son Dakika

Köyceğiz'de ev yangını

6 saat önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Köyceğiz'de ev yangını, System.String[]

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre; Yeşilköy Mahallesi'nde Abdullah Yiğit'e (82) ait müstakil evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.


İhbar üzerine olay yerine giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Köyceğiz Grup Amirliği ekipleri kısa sürede alevleri söndürdü.


Yangın evde büyük çapta hasara neden oldu. - MUĞLA

Köyceğiz, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 10:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu
"Çalıkuşu"nun yazıldığı tarihi evde yangın Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? Kız arkadaşını sokak ortasında darp eden ve vatandaşların üzerine araç süren şahıs tahliye edildi

Son Dakika Haberleri
16:14 Emekli Albay Sarızeybek, İYİ Parti'ye katıldı - Son Dakika Haber
16:07 Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile cuma namazı çıkışında ne konuştuğunu anlattı - Son Dakika Haber
16:06 Bakırköy'de aracını vatandaşların üzerine süren Görkem Sertaç Göçmen tahliye edildi - Son Dakika Haber
16:06 Isınmak için yaktıkları ateş sonu oldu: 1 ölü, 3 yaralı - Son Dakika Haber
16:06 İzmir'de yaşlı çift soba kurbanı - Son Dakika Haber
16:05 Üniversiteli Ayşe'nin öldüğü kazada sürücü adliyede - Son Dakika Haber
16:02 Sibel Ünli'nin babasına açıkça soruldu: Kızınız parasızlıktan mı böyle bir şey yaptı? - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 16:18:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köyceğiz'de ev yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]