Köyceğiz'de ev yangını - Son Dakika

Yangın evde büyük çapta hasara neden oldu. - MUĞLA

Alınan bilgiye göre; Yeşilköy Mahallesi 'nde Abdullah Yiğit 'e (82) ait müstakil evde yangın çıktı. İlk belirlemelere göre elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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