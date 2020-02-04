Köyceğiz'de gezici sağlık aracı hizmete girdi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Köyceğiz'de gezici sağlık aracı hizmete girdi - Son Dakika

Köyceğiz'de gezici sağlık aracı hizmete girdi

6 saat önce

Köyceğiz ilçesinde gezici sağlık aracı hizmete sunuldu.

Köyceğiz'de gezici sağlık aracı hizmete girdi, System.String[]

Köyceğiz ilçesinde gezici sağlık aracı hizmete sunuldu.

Köyceğiz Kaymakamlığı, Köyceğiz Belediyesi ve Köyceğiz İlçe Sağlık Müdürlüğünün proje ortaklığıyla Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Destek Programı 2019 kapsamında ilçeye gezici sağlık aracı kazandırıldı.

Muğla'da sadece Köyceğiz ilçesinde faaliyet gösterecek araç sayesinde kadınlarda kanser taraması, obezite teşhisi, kolon kanseri taraması, genel sağlık taraması yapılarak vatandaşlar sağlık kuruluşlarına yönlendirilecek.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yaptığı açıklamada, gezici sağlık aracının özellikle kanser ve koruyucu sağlık taramalarında aktif rol alacağını söyledi.

Gezici sağlık aracıyla özellikle kırsaldaki hizmete ulaşmada dezavantajlı kesime hizmet sunmayı hedeflediklerini ifade eden Gökcan, "Bu araçta göz taraması, işitme taraması, solunum fonksiyon testi, akciğer kapasite değerlendirmesi, vücut analiz cihazı ile obezite ve kilo teşhisi yapılabiliyor. Böyle bir aracın ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun." diye konuştu.

Aracın teslim törenine Kaymakam Hasan Musab Okatan ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan da katıldı.

Köyceğiz, Muğla, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 12:58 Kaynak: AA
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