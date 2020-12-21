Köyceğiz'de kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika

Köyceğiz ilçesindeki bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda kaçak tütün ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince ilçe genelinde bandrolsüz tütün satışı yapan iş yerlerine yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalarda bir iş yerinden E.O. ve O.G'nin siyah poşet içerisinde toplam 2 karton makaron satın aldığının görülmesi üzerine Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle dükkanda arama yapıldı.

Aramada bandrolsüz 17 bin 100 makaron, 4 kilogram nargile tütünü, 460 gram pipo tütünü, 12 kutu içerisinde toplam 600 gram nargile tütünü, 26 sıvı elektronik sigara likiti ve makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

İş yeri sahibi G.E. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten adli işlem başlatıldı.