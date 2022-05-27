Köyceğiz'de kaçak yapılar yıkılıyor - Son Dakika
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Köyceğiz'de kaçak yapılar yıkılıyor

27.05.2022 22:20

Köyceğiz'de kaçak yapılar yıkılıyor Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, imara aykırı inşa edildiği tespit edilen 541 yapının yıkımına başlandı.

Köyceğiz'de kaçak yapılar yıkılıyor

MUĞLA - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, imara aykırı inşa edildiği tespit edilen 541 yapının yıkımına başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının tespitiyle, Muğla'nın dünyaca ünlü bölgelerinde kaçak yapı denetimi yapıldı, usulsüz yapılar tek tek belirlendi. Denetimler esnasında tespit edilen kaçak yapıların ise yıkım kararı çıkartıldı. Bu karara istinaden Köyceğiz ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde tespit edilen 541 tane kaçak yapının yıkımına da ilçe belediyesi iş makineleri tarafından başlandı.

Ekiplerin bölgedeki denetim ve yıkımlarına, çalışma planı çerçevesinde devam edeceği belirtiliyor.

Köyceğiz'de kaçak yapılar yıkılıyor
Köyceğiz'de kaçak yapılar yıkılıyor
Köyceğiz'de kaçak yapılar yıkılıyor
Köyceğiz'de kaçak yapılar yıkılıyor

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Kaynak: İHA

İklim Değişikliği, Köyceğiz, Muğla, Güncel, Son Dakika

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