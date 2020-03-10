Köyceğiz'de kavgada av tüfeğiyle vurulan kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Köyceğiz ilçesinde çıkan kavgada tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
Köyceğiz Mesire Alanı arkasında gece saatlerinde B.Y ile M.S arasında iddiaya göre kız arkadaş meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.Y, yanında getirdiği ruhsatsız av tüfeğini ateşleyerek M.S'yi ağır yaraladı.
M.S, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı daha sonra Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinden kaçan şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.