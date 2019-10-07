Son Dakika Haberleri: Köyceğiz'de kaza: 1 ölü
Son Dakika 3. Sayfa Köyceğiz'de kaza: 1 ölü

Köyceğiz'de kaza: 1 ölü

1 saat önce

Muğla'da gece saatlerinde Köyceğiz Zeytinalanı mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Köyceğiz'de kaza: 1 ölü, System.String[]

Muğla'da gece saatlerinde Köyceğiz Zeytinalanı mevkiinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında bir kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.


Okay Kaplan yönetimindeki 06 AZ 6965 plakalı araç seyir halinde iken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Ambulansı, Büyükşehir Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği, jandarma ve polis trafik ekipleri sevk edildi.


Kazada araçta yolcu olarak bulunan Halil Aslan ve araç sürücüsü Okay Kaplan yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından 112 ekiplerine teslim edilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan Halil Aslan yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmadı. - MUĞLA

Köyceğiz, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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