Köyceğiz'de orman yangını
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Muğla'da öğle saatlerinde başlayan gök gürültüsü sonucu başlayan yağmur ile birlikte yıldırım düşmesi sonucu Köyceğiz ilçesinde orman yangını başladı.
Muğla Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:53 Kaynak: İHA
'da öğle saatlerinde başlayan gök gürültüsü sonucu başlayan yağmur ile birlikte yıldırım düşmesi sonucu Köyceğiz
ilçesinde orman yangını başladı.
Karayolu kenarında 2014 yılında çıkan orman yangınını bitişiğindeki ormanlık alana düşen yıldırım sonrası yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor. Yangına 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer karadan, 4 helikopter de havadan müdahale edilyor. Köyceğiz Döğüşbelen Mahallesi Balıklı mevkisindeki orman yangınının kontrol altına alınması için karadan ve havadan çalışmalar sürüyor. - MUĞLA
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