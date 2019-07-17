Köyceğiz'de orman yangını
2 saat önce
MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:25 Kaynak: DHA
MUĞLA'nın Köyceğiz
ilçesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Köyceğiz ilçesinin Döğüşbelen Mahallesi'ndeki Balıklı mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede, bugün saat 15.20 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 4 helikopter, 7 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer ve orman işçileri müdahale etmeye başladı. Yangının herhangi bir yerleşim yerini tehdit etmediği kaydedildi. Söndürme çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğü bildirildi.
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