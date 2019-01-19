Son Dakika Haberleri: Köyceğiz'de Ormanlık Alanda Ceset Bulundu

Köyceğiz'de Ormanlık Alanda Ceset Bulundu

58 dakika önce

Köyceğiz'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Köyceğiz'de Ormanlık Alanda Ceset Bulundu, System.String[]
Köyceğiz'de ormanlık alanda erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akköprü Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda vatandaşlar bir kişinin yerde hareketsiz yattığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin Eşref Karadoğan'a (58) ait olduğu tespit edildi.

Karadoğan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Karadoğan'ın sabah saatlerinde evinden ayrılarak ormanlık alana gittiği ve yüzde 50 engelli olduğu öğrenildi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:06 Kaynak: İHA

Muğla, Köyceğiz, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Erkek Takımın Kadın Teknik Direktörü: Kadroyu Penis Boyuna Göre Kuruyorum Oryantal Didem Uslu Cinayetinde, Kızlarını Öldürüp Cesedini Parçalayan Anne ve Baba İçin Karar Verildi

Cenazesine Kimsenin Katılmadığı Annesini, Bisikletiyle 5 Kilometre Taşıyıp Defnetti Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 18:04:43. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köyceğiz'de Ormanlık Alanda Ceset Bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]