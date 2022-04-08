Köyceğiz'de Polis Haftası kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz'de Polis Haftası kutlanıyor

08.04.2022 17:09
Köyceğiz'de Polis Haftası kutlanıyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve 4-10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ali Aydın ve beraberinde polis teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan personel, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ı...

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 177'nci kuruluş yıl dönümü ve 4-10 Nisan Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde İlçe Emniyet Müdürü Vekili Ali Aydın ve beraberinde polis teşkilatının farklı birimlerinde görev yapan personel, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak'ı makamında ziyaret etti.

Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personelleri Kaymakam Maslak'a çiçek takdim etti. Kaymakam Maslak'a kabullerinden dolayı teşekkür eden İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Ali Aydın, hafta boyunca yapılan ve yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Türk Polis Teşkilatının 177. yıl dönümünü kutlayan Kaymakam Maslak, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Komiser Ali Aydın'ın şahsında, görevi başında bulunan tüm polislerimiz ve değerli ailelerine sağlık, mutluluk ve başarılar diledi.

Polis Haftası etkinlikleri çerçevesinde Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından Köyceğiz Anaokulu ziyaret edilerek öğrencilere polis şapkası hediye edildi. Şehit ailesine ziyaret gerçekleştirildi. Polis Haftası çelenk koyma ve kutlama töreni yapıldı. Köyceğiz Güney Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ziyaret edilerek, Okul Müdürü Suzan Kara'ya çiçek takdim edildi. Ayrıca Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak Köyceğiz Emniyet Müdürlüğü'ne iade-i ziyarette bulunarak, Polis Haftası'nı kutladı. - MUĞLA

Köyceğiz'de Polis Haftası kutlanıyor
Köyceğiz'de Polis Haftası kutlanıyor
Köyceğiz'de Polis Haftası kutlanıyor
Köyceğiz'de Polis Haftası kutlanıyor
Köyceğiz'de Polis Haftası kutlanıyor
Köyceğiz'de Polis Haftası kutlanıyor

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Çarşamba'da Polis Haftası kutlandı Son dakika haberleri... Çarşamba'da Polis Haftası kutlandı Samsun'dan kısa kısa Samsun'dan kısa kısa

Polis Haftası, Köyceğiz, Maslak, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köyceğiz'de Polis Haftası kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Ukrayna'daki tren garı saldırısında 4'ü çocuk 39 ölü var! Doktorlar yetişemiyor
17:00 3 çocuk annesi kadın, kocasının silahıyla intihar etti!
16:26 Tatil için geldiği Türkiye'de ezan sesinden etkilendi, Müslüman oldu
16:22 İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a dava
16:20 Görenler gözlerine inanamadı! İstanbul Boğazı'ndan adeta apartman geçti
16:14 Manken Sevda Demirel Nisa bebek için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Annelik yapmak istiyorum, lütfen bana verin
15:50 Ukrayna'da tren istasyonuna düzenlenen saldırıda kan donduran detay! Füzenin üzerine "çocuklar için" yazıldığı iddia edildi
15:44 Dünyada bir ilk: ABB dizel otobüsleri elektrikliye dönüştürüyor! Mansur Yavaş test sürüşüne katıldı
15:41 Bu iddia çok konuşulur! Medipol Başakşehir'e 500 milyon dolarlık teklif
15:37 Uzmanlar gün vererek uyardı: Sıcaklıklar 12 derece düşüyor, bazı illere kar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 17:18:26. #1.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz'de Polis Haftası kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement