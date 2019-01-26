Son Dakika Haberleri: Köyceğiz'de Robotik Kodlama Eğitimleri Başlıyor

Köyceğiz'de Robotik Kodlama Eğitimleri Başlıyor

1 saat önce

Köyceğiz'in ilk kodlama ve robotik atölyesi açıldıKöyceğiz'de kurulan atölyenin geleceğin yazılımcıları ve teknoloji uzmanlarının yetişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Köyceğiz'de Robotik Kodlama Eğitimleri Başlıyor, System.String[]
Köyceğiz'in ilk kodlama ve robotik atölyesi açıldı

Köyceğiz'de kurulan atölyenin geleceğin yazılımcıları ve teknoloji uzmanlarının yetişmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Köyceğiz Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile yürütülen ve Köyceğizli hayırsever Alparslan Kürşat Kişioğlu tarafından finanse edilen "Köyceğiz Kodlama ve Robotik Atölyesi" açılış töreni yapıldı. İlk ve Ortaokul öğrencilerine kodlama ve robotik eğitimlerin verilebileceği atölye Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasında hizmet verecek.

Törene, Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Ten, İlçe Müftüsü Abdullah Kır, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu; "Kodlama eğitim merkezinde senede 300 öğrencinin eğitim alması hedeflenmektedir. İlçemizdeki tüm okullarda kodlama ve robotiğe yetenekli ve istekli öğrencilerin taraması yapıldıktan sonra eğitimlere başlanacak. Hayırseverimiz Alparslan Kürşat Kişioğlu'na teşekkür ederek İlçemize hayırlı olmasını dilerim." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 02:13 Kaynak: İHA

Köyceğiz, Güncel
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