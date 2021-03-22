Köyceğiz'de ruhsatsız silah bulunduran şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, ruhsatsız silah bulunduran şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, Yangı Mahallesi'nde, huzur güven uygulaması kapsamında M.S'nin ruhsatsız silah bulundurulduğu bilgisine ulaştı.

Şüphelinin evinde ve otomobilinde dedektör köpeği "Peçe" ile yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 3 şarjör ve 15 av tüfeği fişeği ele geçirildi.

M.S. gözaltına alındı.