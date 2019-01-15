Köyceğiz'de Sağanak ve Fırtına Etkili Oluyor
33 dakika önce
Köyceğiz ilçesinde, etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle göl kenarındaki bazı işletmeler zarar gördü.
Köyceğiz
ilçesinde, etkili olan yağış ve fırtına nedeniyle göl kenarındaki bazı işletmeler zarar gördü.
Saatteki hızı 90 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Köyceğiz'de dalga boyunun yükselmesi, kordonda bulunan işletmeleri etkiledi. Fırtına nedeniyle oluşan dalgalar kordonu aştı. Göl kenarındaki bazı işletmeleri su bastı, kordondaki kafelerin masa ve sandalyeleri de su içinde kaldı. Lodosla birlikte su seviyesi yükselen göldeki dalgalar yaklaşık iki metreye ulaştı.
Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre son 24 saatte ilçe merkezinde metrekareye 40 kilogram yağmur düştü. Yetkililer, bu geceden itibaren fırtınasının etkisini azaltacağını bildirdi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 05:25 Kaynak: İHA
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