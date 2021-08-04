Köyceğiz'de tedbir amaçlı mahallelerin tahliyelerine devam ediliyor - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz İlçesinde devam eden orman yangınlarında mahalleler tahliye ediliyor.

Köyceğiz'de henüz kontrol altına alınamayan orman yangınında ilçeye bağlı mahalleler tahliye ediliyor. Daha önce tahliye edilen Çayhisar Mahallesi, Zeytinalanı Taşdibi mevkisi ve Pınar Ören mevkisine Sazak Mahallesi de eklendi.

Köyceğiz Kaymakamlığı tarafından Sazak Mahallesi'nin de tedbir amaçlı boşaltıldığı açıklandı. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

(Cihat Cura/İHA)