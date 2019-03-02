Köyceğiz'de Uyuşturucu Operasyonu; 1 Tutuklama
1 saat önce
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Muğla
'nın Köyceğiz
ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre; Dalaman
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığından şüphelenilen F.S., isimli şahsın evine, Köyceğiz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri ile birlikte gece saatlerinde operasyon düzenledi.
Operasyonda evin içerisinde birçok noktada zulalanmış uyuşturucu madde ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ekipler, F. S.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S., çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 06:26 Kaynak: İHA
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