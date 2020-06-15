Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Köyceğiz'de uyuşturucu operasyonu
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda boyları 100-150 santimetre arasında değişen 151 kök dişi kenevir bitkisi ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesi'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda boyları 100-150 santimetre arasında değişen 151 kök dişi kenevir bitkisi ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Köyceğiz Pınar Mahallesi'nde ikamet eden A.H. isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ve Köyceğiz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahsın evinde ve bahçesinde narkotik köpeği ile birlikte yapılan aramada boyları 100-150 santimetre arasında değişen 151 kök dişi kenevir bitkisi ve 30 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şahıs hakkında adli işlemlere başlandığı bildirildi. - MUĞLA
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 12:15 Kaynak: İHA
Son Dakika Nijerya'da eski güzellik kraliçesinin sır ölümü Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı Oğulcan Engin, sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile fotoğrafını paylaştı! Seda Sayan ve Sinan Engin'den yorum gecikmedi Tatil sezonunu açan Hilal Altınbilek, güneşlenirken görüntülendi Tecavüzden yargılanan ünlü yapımcının cinsel organı, enfeksiyon nedeniyle kangren oldu "Geçinemiyorum" diyen Demet Akalın, Okan Kurt'la iki farklı araçla Nişantaşı'na geldi Model Didem Soydan, kendisine çirkin benzetmede bulunan Erol Köse'den şikayetçi oldu Şef Arda Türkmen, 15 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Aylar önce aşk iddialarıyla gündeme gelen Sercan ve Nisa dokunulmazlık oyununda birbirine girdi Anneannesinin ölümüyle yıkılan Seray Kaya'dan yürek sızlatan paylaşım: Kalbim dayanmıyor Gamze Özçelik, Uluslararası Göç Filmleri Festivali'nde Sınırsız İyilik Ödülü'ne layık görüldü Defne Samyeli, Serenay Sarıkaya'yla alakalı sorulara sert çıktı: Çok ayıp Berrak Tüzünataç ile Berk Suyabatmaz ayrıldı Acun'un 30 yaş küçük sevgilisinden dikkat çeken yorum! Şeyma bu işe bozulacak Mucize Doktor'da üzen ayrılık! Güzel oyuncu kadrodan zorla çıkartıldı