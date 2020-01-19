Köyceğiz'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köyceğiz'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Köyceğiz'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

6 saat önce

Köyceğiz ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Köyceğiz'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi, System.String[]

Köyceğiz ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alman vatandaşı Slomian Elzbieta'nın kullandığı 34 ABE 894 plakalı otomobilden henüz belirlenemeyen nedenle duman yükseldi. Dumanı fark eden sürücü, aracını güvenlik şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada alev alan araç yanmaya başladı.

İtfaiye ekibince söndürülen yangının ardından otomobil kullanılamaz hale geldi.


Yangın nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, kısa süre sonra yeniden normale döndü.

Köyceğiz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:56 Kaynak: AA
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