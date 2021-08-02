Köyceğiz'de yangın devam ediyor - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz Perşembe günü başlayan orman yangını devam ediyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Perşembe günü başlayan orman yangını beşinci günde devam ederken, ekiplerin söndürme çalışmaları ise devam ediyor.

Halen kontrol altın alınamayan yangında cok sayıda yangın söndürme personeli ile sivil vatandaşın yanı sıra, karadan 15 arasöz, havadan da 2 helikopter söndürme çalışmalarına destek veriyor. Sabah saatlerinde bölgedeki vatandaşlara yangına destek olunması için çağrı yapılırken birçok vatandaş yangın söndürme çalışmasına katıldı. Yangının rüzgarında etkisi ile Ağla Mahallesi'nde doğru ilerlediği öğrenilirken, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediliyor.

Bu arada söndürme çalışmalarında görev alan orman işçilerinden 3 kişinin dumandan etkilendiği ve bölgedeki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale uygulandığı belirtildi. - MUĞLA