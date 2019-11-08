Son Dakika Haberleri: Köyceğiz'de yürütülen "Gelin Tanış Olalım" projesi
Son Dakika Güncel Köyceğiz'de yürütülen 'Gelin Tanış Olalım' projesi

Köyceğiz'de yürütülen "Gelin Tanış Olalım" projesi

7 saat önce

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde özel eğitim gören 14 öğrenci için "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında uygulamalı gemi kullanma eğitimi verildi.

Köyceğiz'de yürütülen

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde özel eğitim gören 14 öğrenci için "Gelin Tanış Olalım" projesi kapsamında uygulamalı gemi kullanma eğitimi verildi.

Proje kapsamında, Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne öğretmenleriyle birlikte gelen Köyceğiz Ortaokulu/İlkokulu'nun özel öğrenci statüsündeki 14 öğrencisi için simülasyon laboratuvarında gemi kullanımı eğitimi verildi.

Burada, gemi bağı yapma ve kağıttan gemi yapım etkinliğine katılan öğrenciler ilk kez gördükleri kano hakkında da bilgi sahibi oldu.

Köyceğiz Ortaokulu/İlkokulu Müdürü Ümit Örün yaptığı açıklamada, projeyle özel gereksinimli öğrencilerin toplumsal kaynaşmalarının sağlanmasının amaçlandığını bildirdi.

Örün, bu kaynaştırmayla lise seviyesindeki öğrencilerin özel gereksinimli öğrencileri sahiplenmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Köyceğiz Şehit Ömer Halisdemir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi müdürü Cafer Binici de, okullarında keyifli bir gün geçiren özel öğrencilerin gözlerindeki mutluluğu görmenin kendilerini sevindirdiğini dile getirdi.

Köyceğiz, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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