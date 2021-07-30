MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde dün sarp arazide, makilik alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Köyceğiz'in Çakmaktepe mevkisindeki makilik alanda dün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Sarp arazideki yangına havadan 1 helikopterle, kadan ise 5 arazöz, 2 iş makinesi ve orman işçileriyle müdahale edildi. Alevler 6 saatte kontrol altına alındı. Ancak, havanın kararmasıyla birlikte alevler tekrar büyüdü. Köyceğiz Kaymakamlığı camilerden ve merkezi sistemden yaptıkları anonslarla, traktörlere bağlı ilaçlama su tankları olan köylüler, yangının olduğu bölgedeki Yeşilköy mevkiine çağrıldı. 250 kadar köylü, traktörleriyle bölgeye geldi. Akarsulardan pompalarla çekilen sular traktörlerin arkasındaki tanklara dolduruldu. Traktörlerle taşınan bu sularla alevlere müdahale edilerek yerleşim yerlerine doğru ilerlemesinin önü kesildi.

Sarp arazideki yangını söndürme çalışmaları, ekipler ve köylülerin de desteğiyle sürüyor.