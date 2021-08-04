KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGIN 7'NCİ GÜNÜNDE - Son Dakika

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesinde makilik alanda başlayarak ormana sıçrayan yangında, 7'nci günde söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına 2 uçak ve 4 helikopter ile müdahale ediliyor.

Köyceğiz'in Yangı mahallesindeki makilik alanda, geçen perşembe günü saat 13.30 sıralarında yangın başladı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine bölgeye orman işçileri ile itfaiye erleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle ormana sıçrayan yangını söndürme çalışmaları 7'nci gün olan bugünde devam etti. Zeytinalanı mahallesinde 8 evin zarar gördüğü yangına 2 uçak ve 4 helikopter ile havadan,10 arazöz, 5 itfaiye aracıyla da karadan müdahale sürüyor.