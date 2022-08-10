Hastane odasında elektrikli kahve makinesi yangın çıkarttı - Son Dakika
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Hastane odasında elektrikli kahve makinesi yangın çıkarttı

10.08.2022 11:29
Hastane odasında elektrikli kahve makinesi yangın çıkarttı

Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde bir hasta odasında kullanılan elektrikli kahve makinesi yangına sebep olurken, kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde bir hasta odasında kullanılan elektrikli kahve makinesi yangına sebep olurken, kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü.

Yangın, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde bir hasta odasında kullanılan elektrikli kahve makinesi kısa devre yapması sonucu yangın çıkarttı. Hasta yemek masasına sıçrayan alevler panik oluşturdu. Hastane yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Köyceğiz İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü. Oluşan yoğun dumanın, duman tahliye fanı ile tahliye edilmesi için çalışmalar devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Köyceğiz, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Hastane odasında elektrikli kahve makinesi yangın çıkarttı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hastane odasında elektrikli kahve makinesi yangın çıkarttı - Son Dakika
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