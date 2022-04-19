Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde şiddete karşı jandarma görevlendirildi - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Devlet Hastanesinde sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için hastanede jandarma görev yapmaya başladı. 24 saat görev yapacak jandarma ekibi için hastane acil girişine jandarma nöbet odası kuruldu.

Son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için ülke genelinde kamu hastanelerinde bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başlandı. Köyceğiz'de jandarma bölgesinde bulunan Köyceğiz Devlet Hastanesi acil girişinde kurulan jandarma nöbet odası Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül, Hastane Müdürü Erdem Şahin ve Müdür Yardımcısı Özlem Palancıoğlu'nun katılımı ile resmen açıldı. Odanın bulunduğu acil girişini ziyaret eden Maslak, Jandarma nöbet odasının kurulması sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla caydırıcılık, hastaya ve personellere güvendir. Hastanemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Vatandaşlar sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için tedbirlerin alınmasını desteklediklerini belirttiler. - MUĞLA