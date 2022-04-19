Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde şiddete karşı jandarma görevlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde şiddete karşı jandarma görevlendirildi

19.04.2022 15:09
Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde şiddete karşı jandarma görevlendirildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Devlet Hastanesinde sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için hastanede jandarma görev yapmaya başladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Devlet Hastanesinde sağlıkta şiddetin önüne geçebilmek için hastanede jandarma görev yapmaya başladı. 24 saat görev yapacak jandarma ekibi için hastane acil girişine jandarma nöbet odası kuruldu.

Son yıllarda sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için ülke genelinde kamu hastanelerinde bir dizi önleyici tedbirler alınmaya başlandı. Köyceğiz'de jandarma bölgesinde bulunan Köyceğiz Devlet Hastanesi acil girişinde kurulan jandarma nöbet odası Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Jandarma Komutanı Mustafa Ten, Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Abdurrahman Kül, Hastane Müdürü Erdem Şahin ve Müdür Yardımcısı Özlem Palancıoğlu'nun katılımı ile resmen açıldı. Odanın bulunduğu acil girişini ziyaret eden Maslak, Jandarma nöbet odasının kurulması sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla caydırıcılık, hastaya ve personellere güvendir. Hastanemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Vatandaşlar sağlıkta yaşanan şiddet ve saldırıların önlenmesi için tedbirlerin alınmasını desteklediklerini belirttiler. - MUĞLA

Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde şiddete karşı jandarma görevlendirildi
Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde şiddete karşı jandarma görevlendirildi
Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde şiddete karşı jandarma görevlendirildi

YORUMLAR
500
Köyceğiz Balcılar Mahallesi Merkez Camii ibadete açıldı Köyceğiz Balcılar Mahallesi Merkez Camii ibadete açıldı Köyceğiz, Kano İl Birinciliği Turnuvası'ndan başarıyla çıktı Köyceğiz, Kano İl Birinciliği Turnuvası'ndan başarıyla çıktı

Devlet Hastanesi, Köyceğiz, Jandarma, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde şiddete karşı jandarma görevlendirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:12 9 yaşındaki kızını kalbinden bıçaklayarak öldüren kadın, asit içerek intihar etmek istedi
15:07 Ukrayna garantörlük talep etti, NATO ülkeleri karıştı
15:01 Alişan, 3 yaşındaki oğluna masaj yaptırdığı için gelen tepkilere cevap verdi: Sadece fotoğraf çektim
14:39 İrlanda'dan İstanbul'a saç ektirmek için gelen adam, hayatını kaybetti! Acılı ağabey estetik merkezini suçluyor
14:37 Ahmet Özal'a açık açık soruldu: Babanız Turgut Özal hayatta olsa hangi ittifak içerisinde yer alırdı?
14:30 Taklit videolarıyla meşhur olan fenomen Melikhan Sağlam, cinsiyet değiştirdi: Yeni adı Melis!
14:18 Kılıçdaroğlu'nun gündeminde de Suriyeliler var: Biz neden 3 milyon Suriyeliye bakmak zorundayız?
14:16 Tarım ve Orman Bakanlığı, Kinder ürünlerine 'analiz' zorunluluğu getirdi! Salmonella virüsü nedeniyle pek çok ülke ürünü toplatmıştı
14:10 HDP'li Semra Güzel'in Norveç'e kaçtığı öne sürülmüştü! Emniyet açıkladı: Fotoğraf, Diyarbakır'da bir sanat galerisinde çekildi
14:02 Dehşet veren iddia: Soyları tükenme riski altındaki ceylanları kesip, bürokratlara ikram ettiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 15:26:30. #1.12#
SON DAKİKA: Köyceğiz Devlet Hastanesi'nde şiddete karşı jandarma görevlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement