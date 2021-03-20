Köyceğiz'e bin kişilik yeni spor salonu - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ve Köyceğiz Belediyesi işbirliği ile Köyceğiz'de yaptırılan yeni spor salonu hizmete girdi.

Yaklaşık 11 milyon 800 bin liraya mal olan spor salonu, bin seyirci kapasiteli ve 4 bin metrekare kapalı alanda vatandaşların kullanımına açıldı.

Köyceğiz Belediyespor Hentbol takımının da ilk antrenmanlarını gerçekleştirdiği spor salonunda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Kamil Ceylan, 6 ay gibi kısa bir sürede projenin tamamladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla ziyareti sırasında spor salonu talep ettiklerini anlatan Ceylan, "Cumhurbaşkanımıza Köyceğiz'de spor salonunun çok yetersiz olduğunu, maçları Muğla'da yaptığımızı söyledik. Salonumuz hizmete girdi. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ceylan, salonda hentbol, basketbol, voleybol gibi her türlü spor müsabakaları yapılabileceğini, uluslararası standartlara uygun bir spor salonu olduğunu ifade etti.