Köyceğiz'e Gezici Sağlık Aracı
1 saat önce
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Köyceğiz ilçesine gezici sağlık aracı kazandırılacağını belirtti.
AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan
, Japonya
Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Köyceğiz
ilçesine gezici sağlık aracı kazandırılacağını belirtti.
Gökcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, gezici sağlık aracı için Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan
'ın katılımı ile Japonya'nın Ankara
Büyükelçiliğinde protokol imzalandığını bildirdi. Gökcan, "Köyceğiz'e 56 bin dolarlık gezici sağlık aracı kazandıracağız. Verdiğimiz her sözü tek tek yerine getiriyoruz." dedi.
Köyceğiz Belediye Başkanı Ceylan ise ulaşım ve ekonomik nedenlerle sağlık kuruluşuna gitmekte sıkıntı çeken vatandaşlara modern tıbbi cihazların olduğu gezici sağlık aracı sayesinde kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:46 Kaynak: AA
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