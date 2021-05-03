Köyceğiz Ekoturizm Rotası "Yeşil Nefes" sloganıyla tanıtılacak - Son Dakika

Köyceğiz Ekoturizm Rotası "Yeşil Nefes" sloganıyla tanıtılacak

03.05.2021 14:25
Köyceğiz Ekoturizm Rotası

Muğla Köyceğiz Kavakarası'nda oluşturulan ekoturizm alanı bisiklet ve yürüyüş rotasının tanıtımı "Yeşil Nefes" sloganıyla yapılacak.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünce Köyceğiz Kavakarası'nda oluşturulan ekoturizm alanı sosyal medya içerik üreticilerini ağırladı. Orman Genel Müdürlüğü Odun Dışı Ürün ve Hizmetler (ODÜH) Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen etkinlikte youtube ve instagram üzerinden yaklaşık 10 milyona yakın takipçisi olan sosyal medya içerik üreticisi katıldı. ODÜH Dairesi Başkanı Özgür Balcı ve Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, Ekoturizm Projesini incelemek ve tanıtımını yapmak amacıyla Köyceğiz Kavakarası'ndaki programa katıldı.

Köyceğiz Kavakarası ekoturizm rotasıyla ilgili program öncesi tüm katılımcılar birlikte fidan dikti. Ekoturizm alanıyla ilgili kendilerine bilgi verildi. Katılımcılar hep birlikte doğaya atılan çöpleri topladı. Sosyal medya içerik üreticileri sığla ormanı ve bölgenin doğal güzelliklerinin çekimlerini yaptılar. Program sonunda Köyceğiz Gölünde kano gezisi yapıp günü tamamladılar. Programa Bölge Müdür Yardımcısı Osman Öner, Ekoturizm Şube Müdürü Alper Akgün, ODÜH Şube Müdürü Yüksel Yanmadık ve Köyceğiz Orman İşletme Müdürü Adem Acar'da eşlik etti.

Eski Köyceğiz ve Kavakarası Ekoturizm Alanı;

Muğla İlimiz Köyceğiz ilçesi, Köyceğiz ve Kavakarası Mahalleleri çevresinde yer almaktadır. Eski Köyceğiz ve Kavakarası Ekoturizm Alanı "Doğa Yürüyüşü ve Bisiklet Parkuru" içinde doğa yürüyüşü parkur alternatif güzergah seçenekleri ile 7 bin 726 metre uzunluğundadır. Mevcut yolları kullanan bisiklet parkuru ise 8 bin 954 metre uzunluğundadır. Parkur, Köyceğiz Gölü'nün kuzeydoğusundan başlayıp; Köyceğiz Mahallesinden geçerek Kavakarası Mahallesinin güneyinde son bulmaktadır.

Yürüyüş parkuru Köyceğiz Gölü kıyısına yakın kızılçam ormanları içinden geçerek Yuvarlak Çay üzerinden Sığla (Günlük) Ormanına ulaşılıyor. Eski Köyceğiz ve Kavakarası Ekoturizm Alanına Köyceğiz merkezden, Ortaca'dan ve Dalyan'dan direkt asfalt yollar bulunmakta. Kavakarası'na ve Eski Köyceğiz Mahallesi'ne asfalt üzerinde köy ayrımlarına kadar toplu taşıma olanakları mevcut. Ekoturizm rotasının başlangıç ve bitiş noktaları toplu taşımanın bıraktığı alanlara kısa süreli yürüyüş mesafesinde.

Hem bisiklet hem de yürüyüş parkuru üzerinde yönlendirme tabelaları ve bilgilendirme panoları bulunuyor. Ayrıca yörenin florası, yöreye has kuş ve bitki türleriyle ilgili bilgilendirici panolar yol boyunca uygun noktalara yerleştirildi.

Bisiklet, Köyceğiz, Medya, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Köyceğiz Ekoturizm Rotası 'Yeşil Nefes' sloganıyla tanıtılacak - Son Dakika


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