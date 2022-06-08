Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangın havadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangın havadan müdahaleyle söndürüldü

08.06.2022 22:07

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, hava araçlarının yaklaşık 6 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde sazlık alanda çıkan yangın, hava araçlarının yaklaşık 6 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Dalyan Kanalı Köyceğiz Gölü yakınındaki sazlık alanında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 uçak 1 helikopter ile müdahale edildi.

Kara araçlarıyla ulaşım sağlanamadığı yangın, hava araçlarının yaklaşık 6 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 hektar sazlık alan zarar gördü.

Köyceğiz Gölü, çok sayıda kuş türünün yaşadığı sulak alanlardan biri olarak biliniyor.

Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangın havadan müdahaleyle söndürüldü
Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangın havadan müdahaleyle söndürüldü
Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangın havadan müdahaleyle söndürüldü
Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangın havadan müdahaleyle söndürüldü

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Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangına havadan müdahale Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangına havadan müdahale Bodrum'daki yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü: 8 hektar alan zarar gördü Bodrum'daki yangın 3 saatlik çalışmayla söndürüldü: 8 hektar alan zarar gördü
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangın havadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangın havadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika
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