Köyceğiz Gölü, çok sayıda kuş türünün yaşadığı sulak alanlardan biri olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Köyceğiz Gölü'nün sazlık alanındaki yangın havadan müdahaleyle söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.